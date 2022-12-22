俄羅斯蘇（Su）-35S戰機擊落烏克蘭米格（Su）-29戰機

俄軍久攻烏克蘭不下，在整場戰爭中，空軍平凡的表現受到嚴密檢視，加上烏克蘭空軍展現驚人的韌性，往往模糊了一個殘酷的事實，那就是俄方擁有更好的戰機和飛彈。

據《商業內幕》（Business Insider）網21日報導，英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）在俄烏戰爭頭5個月的報告中指出，有鑑於俄軍在數量和硬體上占優勢，無論烏克蘭飛行員有多成功，要是沒有西方協助，仍可能輸掉空戰。

儘管俄羅斯空軍在烏克蘭領空的作戰行動受限，但部分俄羅斯戰機仍能在烏克蘭戰機射程外發射長程空對空飛彈，以摧毀敵機。報告指出，烏克蘭飛行員證實，就技術層面來說，俄羅斯蘇（Su）-30SM和Su-35S徹底超越烏克蘭戰機。報告並指出，俄軍的N011M Bar和N035 Irbis-E雷達具有長程下視下射力，就算有地面雜波，依舊能偵測低飛的烏克蘭戰機。

而在適當的狀況下，1架快速飛行，並高達40,000英尺（12,200公尺）的俄羅斯戰機可以擊落一架低空飛行，以免被發現的烏克蘭戰機。

俄羅斯蘇（Su）-35S戰機擊落烏克蘭空軍Su-25和米格（MiG）-29戰機

此外，俄羅斯戰機武裝了R-77-1空對空飛彈，拜主動雷達導引頭（active radar seekers）之賜，這款射後不理武器能獨立瞄準目標。相對的，烏克蘭戰機必須湊合著用有半主動雷達歸向的R-27飛彈。而這種雷達需要戰機持續照亮目標，這樣飛彈才能探測到它。

也正由於烏克蘭戰機必須照亮R-27的目標，俄羅斯戰機上的雷達警告探測器可以測知，促使飛行員啟動干擾器和欺敵裝置，或採取規避行動。反之，俄羅斯R-77-1飛彈上的雷達直到要命中目標幾秒前才會啟動，縮短了烏克蘭飛行員所能反應的時間。

此外，報告指出，儘管事實證明，俄羅斯空軍因為缺乏精準導引彈藥、組織問題，還有訓練不足等種種原因，效率差到不行，但這並不意味俄羅斯空軍很愚蠢。例如，俄軍加強了高空戰機例行巡邏，而這證明對付烏克蘭攻擊機和戰機十分有效。