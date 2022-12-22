攻堅畫面曝！中和18歲男遭埋伏刺臀 3嫌凌晨被逮

新北市中和區18歲梁姓男子與21歲廖姓男子疑因爭風吃醋起糾紛，本月8日廖男即夥同2友人在梁男住處附近意圖押人，但被梁男逃脫，警方當日將廖男等人逮捕，依法送辦。廖男獲交保後仍心有未甘，昨（21）日上午又與2友人埋伏在梁男住處外，趁梁男出門時，持刀刺傷其右臀後逃逸，警方於今日凌晨在台北市大同區循線將廖等3嫌逮捕。

據了解，本月8日下午6時許廖嫌夥同24歲林嫌及1名少年駕車在梁男住家附近徘徊，見梁男出門後，便上欲將梁男押上車，梁男趁機逃跑，躲入附近民宅躲藏，廖嫌等人便駕車尋找。中和警分局獲報後立即動員警力攔截圍捕，並在中興街、板南路口攔截該車並將3人逮捕，查扣武士刀1把、摺疊刀2把丶手銬丶棒球棒證物。

廖嫌移送檢方獲交保後仍心懷憤恨，昨日上午7時許又夥同2名少年騎車到梁男住家外埋伏，趁梁男騎車外出時，先朝梁男噴灑辣椒水，再持刀刺傷梁男右臀，行凶後隨即騎車逃逸。警方獲報到場協助將梁男送醫，無生命危險，梁男指認行凶者即為廖嫌。

警方擴大調閱監視器，查出廖等3嫌逃往北市後更換車輛，再往花蓮躲藏，至今天凌晨0時許又折返北市大同區長安西路住辦大樓，警方確認行蹤後，動員警力持拘票前往攻堅，順利逮捕3嫌。

偵訊後，全案依妨害秩序、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。