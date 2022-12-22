歐洲療養院集團Orpea S.A.（歐葆庭）傳出債務重整，踩雷的全是公股銀行，金額高達46億，恐全民埋單。民眾黨團今表示，近年公股銀行聯貸踩雷連環爆，呼籲台灣公股銀行授信政策與經營績效管理應與時俱進，金管會及財政部也要善盡監督責任。

民眾黨團指出，Orpea S.A財務危機延燒已久，但金管會卻宣稱財務危機是近兩個月才發生，可見可是公股銀行反應慢半拍，金管會及財政部也未及時掌握。立委張其祿表示，今年1月26日法國記者卡斯塔內出版書籍，揭露Orpea S.A.貪財圖利、虐待老人等醜聞，法國政府介入調查後證明屬實， Orpea S.A.股價隨即大跌，並在10月經法院獲准做債務重整，可是國內6大公股銀行明顯狀況外，台灣銀行更發布聲明，把高達新台幣46億元的聯貸踩雷責任推給大環境，沒有做出任何避險措施，讓人不禁懷疑公股銀行螺絲集體鬆懈。

張其祿指出，從2016年5公股銀在中國踩雷開始，經歷慶富獵雷艦案、阿聯NMC聯貸地雷到Orpea S.A.無擔保品踩雷案，公股銀行近年聯貸曝險高達新台幣323億元，若最後未獲得清償，屆時都將變成呆帳全民買單，可是主管機關只會一再信心喊話、強調重點檢查，卻毫無實質改善。

張其祿直言，早在2018年麥肯錫顧問公司就警告，公股銀行的手續費收益占比、股東權益報酬率、每分行產能都遜於民營銀行，且市佔率也日益遭侵蝕，公股銀行業務偏傳統導致競爭力不足、人力資源體系與人才缺口大、分行據點營運效率不彰以及組織文化保守致不利改革等問題日益明顯，公股銀行授信政策與經營績效管理改革箭在弦上，不能再拖延下去。

立委吳欣盈直言，Orpea集團陸續傳出醜聞，聯貸銀行團卻沒有作為，公股行庫在面對類似Orpea S.A.這樣涉及虐待老人、挪用公款的借款人時，都應該完善評估、及早處理、積極善後。

吳欣盈說，公股行庫應該揭露為政策導致的呆帳準備率有多高，同時在政策影響之外，仍應達到合理的績效目標，唯有讓經營階層權責相符，引入績效與薪酬連動的制度，並有承擔責任的制度設計，才能帶動貸款政策、公司治理與時漸進。

民眾黨團認為，除了公股行庫要拿出專業與決心進行有效改革，金管會及財政部也要改變消極的監管心態，頻繁且盲目的信心喊話，只會讓社會對公股行庫風控管理品質不敢有任何寄望。財政部身為公股行庫的大股東，針對公股、民營銀行間授信政策與經營績效管理進行探討，也要從旁協助，拿出具體改進作為，讓公股銀行未來在市場上仍能維持競爭力。