從2018年美中貿易戰開始，美國政府持續加強制裁大陸晶片業力道，並未因政權改朝換代而有所改變，專家認為，此時的狀況已經與冷戰時期相似，因為人們不再討論合作，而是制裁與封鎖，就像以前討論鐵幕政策，現在則是討論晶片圍欄，這也突顯美國面對「全球化」產生對他們不利的結果時，會有怎樣的反應。

綜合外媒報導，政治評論家Timur Fomenko撰文分析美國發動晶片制裁產生的衝擊與背號意義，「美國擔心他們在高科技、技術及軍事的長期領先地位被大陸超越，因此發動出口管制措施，透過禁運手段打擊大陸，有意重建全球半導體供應鏈。」

同時，Timur Fomenko認為，美國積極拉攏同盟國加入制裁，慢慢在大陸周邊立起圍欄，不僅能夠削弱大陸的科技與軍事實力，還能做為美國與大陸談判的籌碼，最終迫使大陸讓步。

美國制裁等同設下「減速帶」大陸無法順利發展晶片業與高科技產業，必須重新打造供應鏈，將花費非常巨大的成本。Timur Fomenko則提到，這次一個歷史性的時刻，更突顯美國在全球化產生對其不利的結果時，會出現怎樣的反擊與舉動。

Timur Fomenko認為，在半導體供應與尖端技術的世界裡，很大程度上已經重返冷戰時期，因為人們不再討論合作，而是制裁與封鎖，就像以前討論蘇聯鐵幕政策，現在則是討論大陸晶片圍欄。