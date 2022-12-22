載板大廠縮減資本支出，市場猜測半導體大廠訂單不如預期，致使連接器廠嘉澤(3533)遭逢無妄之災，不過嘉澤表示，伺服器及PC新產品訂單符合預期，明年第1季營運望優於今年第1季，全年業績可望逐季成長，美系外資最新報告維持「買進」評等，目標價1110元，嘉澤今天早盤股價止跌反彈，守穩800元關卡。

全球電子產業深陷升息緊縮、高庫存低需求陰霾之中，各大廠也紛紛縮減資本支出渡寒冬，載板大廠下修資本支出，不僅本身及同為載板的公司股價重挫走低，也因市場揣測載板廠下修是因美系半導體大廠訂單不如預期，意外波及嘉澤，投信賣多買少，致使嘉澤近期股價走弱，800元關卡岌岌可危。

儘管市場揣測載板大廠下修資本支出與美系半導體大廠高階訂單不如預期有關，認為連帶會影響嘉澤這些供應商，但美系半導體廠供應廠訂單相當平穩，尤其是搭上新平台伺服器相關廠商，對明年的營運展望相當樂觀。

隨著AMD Genoa及Intel Sapphire Rapids量產訂單已分別於11月、12月開始出貨，並於2023年第1季放量，嘉澤不僅今年第4季營運維持高檔，明年第1季營運亦不看淡；嘉澤表示，明年第1季因大陸工作天數較少，預估將較今年第4季下滑約兩位數，不過仍會比今年第1季好，全年來看，有望逐季成長。

美系外資最新報告也將嘉澤2022年每股盈餘提高約3%，看好嘉澤在CPU Sockets及連接器規格升級趨勢處於有利競爭格局中，維持嘉澤2023年/2024年EPS預測不變，給予「買進」評等，目標價1110元。