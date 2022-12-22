今天（22日）迎來冬至，是一年之中晝最短、夜最長的日子。搜狐號《阿力講星座》運勢專欄指出，生肖兔、生肖蛇、生肖虎，從冬至到過年這段期間財運超旺，工作上不僅事業有成、受貴人幫助，甚至在正、偏財運，都能有好表現。

▍生肖兔：

屬兔的人思維活躍、想像力豐富，常帶給人意外驚喜；從冬至到春節，運勢大漲、財運橫生。屬兔的女性很有生意頭腦，婚後也不太依賴另一半，反而在財富上能帶給老公幫助。

▍生肖蛇：

屬蛇的人財運大開，從冬至到春節有貴人扶持，事業順利、生意興隆，或許先前曾有過一段不如意的日子，如今運勢超級旺。由於他們平日累積了許多人脈，在創業道路上，有望把生意越做越大。

▍生肖虎：

屬虎的人今年財運不是很好，但他們能力強，在不景氣的狀況下，還是小賺了一點，只是離致富仍有一段距離；不過，從冬至到春節這段期間，將得到幸運之神眷顧，有發財機會。