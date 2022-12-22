中央通訊社評選2022年國際10大新聞，以俄羅斯入侵烏克蘭，形成第二次大戰以來歐洲最大規模軍事衝突居首；英國女王伊麗莎白二世辭世、日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡分列第二、第三。

中央社評選2022年台灣、國際、中國大陸10大新聞，主題取材截至11月27日止，結果刊登於最新出版的「2023世界年鑑」。國際10大新聞如下：

一、俄羅斯以「去軍事化」及「去納粹化」為由，2月24日對烏克蘭採取「特別軍事行動」，入侵烏克蘭，形成第二次世界大戰結束以來歐洲最大規模軍事衝突。

二、英國女王伊麗莎白二世9月8日壽終正寢，享耆壽96歲。她是英國史上在位最久的君主，擔任元首長達70年。女王的兒子查爾斯繼位國王，頭銜為查爾斯三世。

三、日本前首相安倍晉三7月8日上午在奈良市演說時遭槍擊身亡，享壽67歲。凶嫌山上徹也認為安倍和統一教有關，而山上怪罪這個團體害他母親破產，因此花費數月計畫刺殺行動。

四、韓國首爾梨泰院10月29日晚間因萬聖節活動聚集人潮引發踩踏意外，造成158人喪生，196人受傷。事發前4小時就有人報案，至事件發生前有11通報案電話，警方僅依「一般申訴」處理，報案未得到妥善處置。警察廳長坦言警方因應措施不足，並為這起推擠事件致歉。

五、美國總統拜登8月9日簽署晶片法案（CHIPS and Science Act），為美國半導體生產挹注超過500億美元補貼，提高產業競爭力。官方10月8日再宣布一系列晶片出口管制措施，未經政府許可，美企不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片也受此規範，被視為欲全面圍堵中國半導體發展。

六、英國首相二度換人。強生（Boris Johnson）7月7日因為一連串醜聞宣布辭職下台，由特拉斯（Liz Truss）於9月6日接任；特拉斯上任後推出的財政政策引發政治風暴，10月20日請辭，在位49天的她成為史上任期最短的英國首相；蘇納克（Rishi Sunak）10月25日上任，成為英國2022年第3位首相。

七、美國聯邦準備理事會（Fed）自3月起啟動升息循環，其間曾連續4次升息3碼，美元氣勢如虹，各國央行競相跟進升息。因美國通膨自40年高點回落，Fed在12月14日縮為升息2碼，全年累計升息17碼（4.25個百分點）；聯邦資金利率目標區間來到4.25%～4.5%，是2007年12月後的最高水準。

八、北韓2022年發射飛彈次數創歷史新高，朝鮮半島緊張持續升溫。北韓11月2日至少發射10多枚各式飛彈，其中包括首次向南方發射的飛彈，南韓政府痛批北韓此舉是進犯南韓領土的實質行動，隨即出動空軍戰機，向北方界線以北發射3枚空對地飛彈。

九、美國最高法院6月24日表決，以5票贊成、4票反對推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決，結束近50年來對墮胎的憲法保障，引發美國社會進一步分裂。

十、斯里蘭卡經濟陷入嚴重危機，引爆持續數月示威抗議，政府7月6日宣告破產，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台並流亡海外，9月3日結束52天的自我流放返國。（編輯：郭中翰）1111222