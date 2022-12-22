潤泰創新打造會照顧人的房子 「潤泰敦峰」成就都心森林大宅

一幢歷久彌新的好宅，需要創新、服務與環保疊砌相容，不僅能成為市容美化的聚焦，更是體現居住者夢想的空間。潤泰創新秉持「潤及社會、泰安民生」的理念，以真誠服務為經營最高標準，為顧客打造一幢幢絕世好宅，對於潤泰創新國際董事長簡滄圳來說，「居住空間是來照顧人的」。

潤泰創新成立至今已45年，憑藉著其經營之道、專業素養及引以為傲的建築工法，早已成為業界典範。簡滄圳自2012年9月3日接任董事長以來，致力於將美感、設計與機能等元素融於一個居住空間之中。董事長簡滄圳表示，居住空間應該要能夠照顧人，而不是人照顧空間，這個想法沒有止境，只有更加創新。

潤泰創新國際董事長簡滄圳致力於將美感、設計與機能等元素融合於一個居住空間中。(中時新聞網攝)

位於松山區的指標豪宅「潤泰敦峰」，集美學元素於一身，更規劃綠蔭景觀提升視野感受，打造市心世外的靜謐綠境。董事長簡滄圳指出，這棟建築集合了他的生活歷練，也將美學元素注入其中，雖然建築面對高架橋，但特別退縮47至54公尺，高架橋與建築物之間，更規劃豐富綠意的緩衝空間，打造獨門獨院的設計，讓住戶回家即有滿滿尊榮感。

「潤泰敦峰」位處水泥叢林都心，立足於自造公園第一排，並比照米蘭垂直森林住宅的尺度，設計出台北都心森林大宅；庭園打造高密度綠意森林之丘，陽台更設立樹穴植栽與滴灌系統，透過大片玻璃窗營造光線通透、宛如室內的浪漫空間。

「潤泰敦峰」與高架橋之間，規劃豐富綠意作為緩衝空間。(中時新聞網攝)

極致工藝擘劃公設空間，成就非凡淬煉經典，悠然享受時光。董事長簡滄圳表示，建築品質如同生命般重要，因此在缺工的大環境下，就算自行吸收成本，品質也絲毫不能妥協。「潤泰敦峰」大廳挑高7米7，嚴選舒適質感、大氣穩重的精品傢具，並精心挑選能夠襯托建築與地段價值的工藝品，打造低調奢華、經典時尚的異國風情。

此外，特別打造的無邊際泳池，讓人有身處在浪漫馬爾地夫的錯覺。泳池室內、室外兼具，滿足住戶不同需求；透過半戶外的空間，可享受微風輕繞的舒適，從室內慢慢游到戶外，綠意景色印入眼簾，彷彿與馬爾地夫融為一體，隨時都能享有豐沛的自然感受。

無邊際泳池室內、室外兼具，滿足住戶不同需求。(中時新聞網攝)

潤泰創新多年來持續以安全至上的安全工學、融入環保節能材料的舒適工學、獨創業界防水的防水工學，以及打造養生創新典範的防疫工學，構築令人住得安心又舒適的好宅。這次潤泰創新代表作「潤泰敦峰」以人為本更加品質至上，值得好好收藏。