工具機公會今日舉行2023年展望記者會，工具機公會表示經濟明年不樂觀，但台灣的工具機訂單逆勢小成長。

工具機公會理事長陳柏佳表示，2022年工具機猶如在顛簸難行的山谷之中，上半年因延續2021年的市況，受惠於疫後各國經濟製造業生產與投資熱絡。

但是下半年則受到中國大陸對疫情持續封控，俄烏戰爭長期化等因素，國際原物料價格不斷攀升，各國紛紛面臨到通膨上行的壓力，歐洲甚至還有能源等問題待解決，使得不少企業遞延投資計畫或縮減資本支出，這也使2023年台灣工具市場需求的成長幅度有所收斂。

展望2023年全球經濟受到各國政局動盪、金融緊縮與能源危機，讓美國、歐元和中國大陸等主要經濟體的經濟成長呈現放緩狀態，預估2023年全球工具機產值841億美元，全球工具機消費額794億美元，與2022年相比減少3％到6％。

就2023年台灣工具機產業而言，各國景氣的起落將影響外銷訂單的前景，推測市場景氣的衰退會在2023年第二季將觸底反彈，製造業需求也有復甦的可能，而台灣受鄰近東南亞受惠於供應鏈分散效應，對工具機消費需求應是可被期待的，預估2023年工具機產值與出口金額分別為40億美元及32億美元。