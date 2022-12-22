台南市長黃偉哲先前透露小內閣變動幅度不大，經發局長陳凱凌也不在昨天5位離職首長名單，但陳凱凌辦公室與住處昨天遭搜索，南市府今天隨即公布新任經發局長人選。黃偉哲說明，12月中即已徵詢林榮川，在確定本人意願後，他也親自打電話給台中市長盧秀燕表達尊重，今天才宣布。

黃偉哲說，陳凱凌因故涉案，台南市政府一定全力支持檢調偵辦，相信檢調的司法機關的偵辦一定勿枉勿縱，能夠讓司法得到伸張。

他說，針對外界質疑為什麼昨天沒把陳凱凌列入離職名單？他強調，人事作業都是祕密、低調徵詢，所以要等到相關徵詢程序完成，並告知當事人所屬機關首長，獲得應允之後，才會對外公布。他也說，陳凱凌先前就曾表達想回學校，因繼任人選還沒確定，因此在人事公布也採取較嚴謹的作法，所以不在昨天送別名單，延到今天公布，重申並非因他而影響新人事公布的安排。

副市長趙卿惠說，其實早在12月中即已告知陳凱凌相關人事異動，也同時徵詢相關人選，林榮川歷練完整，曾任台中市政府參事、雲林縣政府水利處長，以及台中市政府建設局和都發局副局長，參與台中水湳智慧城丶台中國際會展中心等，在綠能發展規畫或產業園區推動開發等相關面向，表現非常傑出，所以，特別邀請林榮川來擔任經發局長。

趙卿惠說明，昨天陳凱凌未在名單之內，主要還是尊重林榮川的新任人事案，須獲得服務機關首長的首肯，所以才把整個人事案改成今天公布。