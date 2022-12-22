國內農業長期缺工，1年的臨時工缺口就達10萬人，導致農田裡黑工屢見不鮮，但依法僱主初次聘請外國人的員額不得超過平均員工數的35％。立委表示，這樣幾乎沒有農企可符合資格，很多農企本勞只有1-2人，「難道外勞能聘請1／3人」？

立法院經濟委員會今日審查各黨團針對「農民健康保險條例」條文修正草案，民進黨立委邱議瑩表示，雖然農委會有盤點農業缺工的員額，但這些員額沒有用完不是因為沒有缺工，而是符合申請資格者太少。

根據「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」的審查標準，雇主申請初次招募人數及所聘僱外國人人數，不得超過中央目的事業主管機關核發認定函當月前2個月之前1年國內勞工平均人數之35％。

邱議瑩說， 這樣的規定是在管理工廠勞工，因為工廠聘請的外勞多，所以才規定聘用人數不得超過本勞的35％，但農企、養豬場、養牛場、種苗場，以及採收洋香瓜、西瓜、小番茄的農民，很多只有聘請1-2名本勞，如果招募的外勞不得超過本勞的35％，「這樣能聘多少人？1／3人？1／4人？難怪農企、合作社無法請到外勞」！

農委會主委陳吉仲表示，農業缺工我們要積極解決，這裡頭又有分常態性和季節性缺工，會極力透過人力調度來協助，但因為農業樣態和工廠完全不同，會針對相關規定盤點員額，再和勞動部反應。

「主委你常常在走田間，農業缺工的問題一定很清楚」，邱議瑩說，現在農企不得已聘請黑工，但移民署一天到晚在抓人，黑工被抓後農民後續的生產工作就會停擺，不能說移民署不對，但缺工確實相當嚴重，勞動部如果不願意釋出更多勞力，或是鬆綁申請條件，再怎麼講都是白費。