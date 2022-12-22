新北市政府昨日公布小內閣名單，其中亮點原民局長由32歲的泰雅族新聞主播Siku Yaway林瑋茜接任。新北市長侯友宜今天表示，林局長長期關注原住民族群議題，除了了解、挖掘問題，希望她用熱情與做事的態度解決問題「我對她期待很高」。

侯友宜說，林局長過去在新聞界的報導都非常深入，了解原住民族群面臨到的問題，希望她用年輕、熱忱與理想，把原住民帶向另一個新的里程碑。

尤其期待年輕林局長可帶來不一樣思維、不一樣想法，跟各局處並肩作戰， 包括文化、勞工、就業、教育與社會福利等，都能緊密在一起。

至於還有2名副祕書長缺額，侯友宜表示，現階段團隊希望慢慢年輕化，用不一樣創新風格，展現不一樣的工作態度，展現大幅改變的勇氣，把新北帶向2030新的里程碑，少數幾個協調與溝通性的職位，會再重新調整與重新定位。

市府人士認為，兩個市府高層空缺擺在那，加上侯「內升為主」的用人風格，可激勵市府所有局處首長力爭上游，全力拼市政，展現侯的特色領導風格。