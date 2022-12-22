台南小吃「葉家小卷米粉」8月才剛登上米其林必比登推介店家，昨日卻無預警宣布，將在明年1月1日停業，業者表示因老闆娘積勞成疾，需放長假休養，目前仍不確定會歇業多久，消息一出令不少老饕震驚。

葉家小卷米粉昨（21）日於臉書粉專指出，看到前來用餐的顧客露出滿意表情，對他們來說是最大成就，但因老闆娘積勞成疾，需放長假調養，將於明（2023）年元月1日起開始店休，也許是停業2至3個月，但實際歇業多久仍不確定。

業者昨日在臉書宣布停業。（圖／翻攝自臉書粉專）

貼文曝光，引發許多老饕惋惜，同時也希望老闆娘好好休息，「以後吃不到這麼好吃的小卷米粉，怎麼辦啊！天啊」、「一定要回來」、「期待你們回歸，期待葉家小卷米粉」、「阿姨好好休養，期待再走進店裡吃一碗暖胃暖心，充滿回憶的小卷米粉」、「休息是為了走更長遠的路，加油」、「剛登上米其林必比登唯一入選，就要休店大家懷念啊，值得等待用心經營美食店，也祝福早日恢復健康」。

「葉家小卷米粉」在台南開業已60年，現由第三代經營，用料實在受不少人青睞，吸引許多美食雜誌、節目爭相報導，也曾有不少知名人物光顧，包括名模林志玲、主持人吳宗憲、導演李崗等。《中時新聞網》詢問業者，業者表示目前仍不確定停業多久，若有確定時間，會在臉書粉專公告。