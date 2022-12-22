消息面：

1.美國11月中古屋銷售數量連跌10個月，減幅達7.7%並創2月以來最大，只有409萬戶，較預期420萬少。至於單戶物件成交金額則上漲3.5%至37.07萬美元，創2020年以來最小增幅。另外，美國經濟諮商理事會調查的當地消費信心指數，從11月101.4，升至12月108.3，創4月以來新高並優於預期。同時，美國上季經常帳赤字也降至2171億美元，較預估逆差2220億美元來得少，前值修正後為2387億美元赤字。

2.日圓兌美元不再強升，一度貶值0.61%，價位目前在131.93附近。高盛認為，日圓匯價未來走勢，全要看日本央行所祭出政策而定。日本央行也強調這次升高殖利率曲線控制上限至0.5%，只是技術性調整而已，否認目前超寬鬆貨幣政策有所變動。因此，美日之間利差仍然差距很大，美元走勢還是可望續強。

3.美國庫存減幅較預期大，造成國際油價連漲3天。不過，美國天氣寒冷或將減低民眾節日外出遊玩，原油需求可能趨緩，因此油價漲勢受限。紐約期油漲2.06美元或2.7%，每桶收78.29美元。倫敦布蘭特期油也漲2.21美元或2.76%，每桶收82.2美元。

4.美元匯價回神影響金價走勢，市場觀望氣氛濃厚，紐約期金每盎司收1825.4美元持平。現貨金則收1814.6美元，跌0.21%，盤中最低與最高點一度分別來到1812以及1825.4美元。

5.比特幣每單位目前在16,836.81美元附近，小跌0.12%。