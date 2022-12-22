俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)周三主持了西伯利亞一座大型天然氣田的啟動生產典禮，該氣田將協助對中國的供應。

Kovykta氣田將透過西伯利亞電力的氣管，將天然氣輸出到中國，該氣田的儲備高達1.8兆立方米，為俄羅斯東部最大的可採儲量。

該啟動為俄羅斯的策略之一，正當歐洲試圖降低對俄氣的依賴之時，俄羅斯計畫將天然氣出口轉向東方的亞洲。普丁歡呼說，這是對俄羅斯能源產業和整個經濟的「重大事件」。

俄羅斯在2019年底開始，透過「西伯利亞電力」的管線對中國出售天然氣。2021年該管線供應約100億立方米的天然氣，到2025年預計將達到380億立方米。俄羅斯現在是中國第三大天然氣供應國。

俄羅斯還計畫建設另一條穿越蒙古的大型輸氣管線、「西伯利亞電力2」，以便每年額外再銷售500億立方米的天然氣給中國。

普丁曾在上周表示，這些專案計畫將讓俄羅斯到2025年，每年對中國天然氣出口增至480億立方米，到2030年將達到880億立方米。