38歲大陸女星海陸過去被瓊瑤欽點，與張睿、李佳航、高梓淇、李晟等人演出《新還珠格格》，而海陸所飾演的角色正是先前由林心如飾演的「紫薇」。近期有大陸狗仔拍到海陸和男友出門約會，兩人在大街上牽手親親，最後一同返家，整夜沒再出門，疑似同居，也讓人好奇她是否好事近。

海陸畢業於上海戲劇學院表演系，2006年出道演出電視劇《現代美女》，2011年成為瓊瑤力捧的第三代《還珠格格》成員，其中她和飾演「爾康」的李佳航戲外不來電，私下反倒是「爾康」李佳航和「小燕子」李晟真正成為情侶，2014年結婚生下一子，而海陸的感情狀況也吸引外界注意。

海陸被拍和男友同居。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

據《娛樂有飯》報導，最近有人拍到海陸跟男友一同出們做核酸檢測，接著遛狗散步，互動有如老夫老妻，近日有媒體拍到她和該男牽手散步，邊逛街邊聊天，期間該男拿下口罩親吻海陸的臉頰，最後一同返家，令人好奇是好事近或是已經秘婚。

海陸當年被選為新一代紫薇，演藝之路卻沒有大紅大紫，之後她上《乘風破浪》第一季，被網友嫌太乖巧、社交能力不夠，一度被張雨綺忽略尷尬傻笑，又被黃聖依當成透明人，遭質疑不夠自信，還曾打斷黃曉明說話，對方表示會統一稱呼大家小姊姊，因為「諸位已經是....」，海陸接話稱：「上了年紀，是嗎？」結果全場鴉雀無聲，張萌還疑似翻白眼，引來熱議。