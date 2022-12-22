本周六、日是台北市立天文科學教育館的「大學天文日」，全國大專生只要持學生證便可免費參觀展示場、劇場及特展室，亦能在觀測室觀測天象，只要在活動期間完成指定任務，便能兌換星座筆四季套組或太陽系杯墊，數量有限。

天文館開發的「星際之旅」線上主題導覽與學習歷程系統，是依據館內各樓層展示區規畫20條導覽路線，天文館表示，今年「大學天文日」欲藉此推廣大專院校天文教育，故大專院校學生只要持學生證可免費進入展示場，掃描「大學天文日」QR Code可操作星際之旅系統，自行參觀。

大專院校學生完成指定任務，如操作星際之旅線上主題導覽系統、在4樓觀測室觀賞太陽黑子，完成現場自拍照，以及在1樓特展室拍攝自拍照，便能至1樓服務台兌換禮品。另外，操作星際之旅線上主題導覽系統以及搭乘宇宙探險車、宇宙或立體劇場，也可兌換獎品，數量有限，送完為止。

本次活動可兌換的禮品為星座筆四季套組或太陽系杯墊，天文館介紹，星座筆四季套組1組4隻，是上面印有春、夏、秋、冬星座圖樣的原子筆；太陽系杯墊總共有5款可挑選，款式為地球、水星、金星、火星及月球。

本月24日與25日也是平安夜及耶誕節，天文館表示，歡迎大專院校學生到台北天文館歡度耶誕假期，來場知性與感性的約會。