世界貿易組織（WTO）當地時間21日認定，美國2020年起堅持將從香港進口的產品來源標記為中國，已違反全球貿易規則。華府認為，該裁決「存有缺陷」，並不打算遵守裁決結果；港府則對結果表示歡迎，稱其肯定了香港作為獨立關稅區的特殊地位。

綜合外媒報導，由3人組成的WTO裁決小組發現，美國在要求「香港製造」改為由「中國製造」後，美國反而給予香港比其他WTO成員更少的優惠待遇，因此認定此舉違反美國對香港的義務。

美國還主張，要求香港更改來源標記是依據特殊情況，也就是在「國際關係中出現緊急情況」的情況下，允許美國政府採取措施保護國家的「基本安全利益」。但WTO小組認定，美國和香港之間的緊張局勢雖然有所加劇，但還沒有上升到「國際關係中的緊急情況」。該小組在96頁的裁決報告總結指出，美國應使其措施符合全球貿易規則。

美國過去一直以1997年7月前英國的治理模式來對待香港，而香港也是獨立的WTO成員。但在2020年，華府認為，香港作為中國領土，沒有足夠的自主權來證明其有別於中國的待遇。美國前總統川普（Donald Trump）簽署命令，要求改變現況，命令於2020年底生效，引發爭端。

針對WTO的裁決，美國表示強烈反對，認為相關解釋存有「缺陷」，並表示不打算取消相關標記。美國貿易代表發言人霍奇（Adam Hodge）在聲明中說，「美國的行動是對中華人民共和國侵蝕香港的自治權及其人民民主和人權的高度關注的行動的回應，因為中國此舉威脅到美國的國家安全利益。」

港府則對該裁決則表示歡迎，稱其肯定了香港作為獨立關稅區的特殊地位。香港商務及經濟發展局局長丘應樺在聲明中說，「修訂後的原產地標記要求是有政治動機的，這是一個通過將貿易武器化來干涉香港內政的徒勞之舉。」

美國或香港可以就該裁決向WTO的上訴法院提出上訴。然而，WTO的上訴機構目前並沒有在運作，因為美國阻止了對該法院新成員的任命。因此，任何相關上訴都將進入仲裁無效狀態。