現年61歲的香港「歌神」張學友，出道超過30年，曾唱紅《吻別》、《祝福》、《等你等到我心痛》、《想和你去吹吹風》、《偷心》等多首經典歌曲，更以一首《每天愛你多一些》紅遍全亞洲，攻佔音樂榜大半年，至今仍受到粉絲們傳唱，唱片銷量甚至超越當年的瑪丹娜（Madonna）、布魯斯斯普林斯汀（Bruce Springsteen）等國際歌手。但近日接受媒體採訪時，卻自爆「近幾年收入全無」，讓眾人相當震驚。

張學友與劉德華、郭富城、黎明等人並封為「四大天王」之一，名聲享譽國際，身價不斷攀升，不過根據港媒《香港01》報導，他近日接受香港電台《香港機遇》採訪，被問到不少歌迷認為「香港樂壇已死」，沒有當年張國榮、劉德華、梅艷芳等巨星的風範，直到近幾年才再度逐漸復甦。張學友則認為，現在出道的新人其實比他們當年出道時辛苦很多。

張學友解釋，現在因網路發達，每位藝人的一舉一動都曝光在粉絲面前，甚至有許多歌迷希望時下的新人一出道就立即會唱會跳才算藝人，所以經紀公司得有系統式訓練，並加速、壓縮學習時間，才能讓他們一出道各個都能像郭富城一樣唱歌好聽、跳舞有勁，而且得一直保持在這個狀態。而他當年在歌唱比賽出道後，雖也付出很多心力，但當時科技沒這麼發達，讓他們有很多學習與進步空間，歌迷也相對有耐心，只要隔一年推出不同的作品，就會給人耳目一新的感覺。

當年張學友橫跨戲劇圈同樣獲得不少好評，但他卻透露當時其實是因為歌唱事業收入不穩定，只能靠拍戲接濟，後來演唱會慢慢變多後，才又改以唱歌為主。接著話鋒一轉，自爆近幾年受到疫情影響，收入幾乎全無，投資也變得相當保守，過去購買房產幾乎都是自用而不是投資，目前只能靠現有資金維持生計。而此話一出立即在網路上掀起熱烈討論，讓粉絲紛紛敲碗要他開演唱會。