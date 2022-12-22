日籍男星風田曾是男團「SpeXial」成員，來台發展7年接下許多主持跟戲劇的工作，事業穩定發展之餘，也和台灣籍女友Kimme(筱筱)交往2年多，對方不僅是家具千金，也在小S主持的《小姐不熙娣》擔任班底，近來上網紅關韶文節目，分享「6秒追男必殺技」，大膽表達自己的情感，而且效果通常不錯。

Kimme過去被狗仔拍到，接連與柯震東、周湯豪及謝睿宸等男星聚會的畫面，而且還會一起玩到深夜，日前Kimme上關韶文節目被問及此事，她直言很納悶被拍：「欸？？跟我幹嘛，當時我就是一個完全的素人，連被跟拍等等都不知道」，話一說完，關韶文追問：「漂亮嗎？那次」，Kimme答道：「你說得很對，我就是說這照片也太醜了吧」，不過她隨即自我解嘲說：「還好因此有些人認不出那是我啦」很樂觀看待此事。

Kimme坦言自己有追求愛情的心，因此會主動對男生表達好感，但她認為這沒什麼大不了，並說為了節省時間，會同時跟5個男生約會，再看感覺決定誰是理想對象，此外，Kimme也分享追男必殺技，笑說只要看到覺得不錯的男生，「妳就跟他對視6秒」，而且通常能引起男生興趣，不過某次對一名男藝人有興趣卻沒成功，她說當時請朋友幫忙約他見面，與男生眼神交流超過60秒，依然沒有獲得任何回應，於是總結這次經驗崩潰直喊：「沒遇過這麼失敗的！」。