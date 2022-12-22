新北保警攔查違停車輛 查獲染毒詐團車手

新北市保安警察大隊員警本月20日在板橋區攔查1輛違規跨越機車停等區自小客車，駕駛26歲陳姓男子主動交付K他命及安非他命毒品，員警眼尖發現背包內有一大疊金融卡，後座還擺放1台點鈔機，詳問下陳男坦承擔任詐騙集團車手，當日已提領195萬元上繳，員警遂以毒品、詐欺罪嫌將陳男帶回偵辦。

警方表示，盤查時陳男故作鎮定與員警閒話家常，員警詢問是否攜帶違禁品，陳男自認無法隱瞞，主動從車內置物箱及背包內取出1包K他命及1包安非他命，員警眼尖發現背包內有多張來源不明的金融卡，並在後座放置1台點鈔機，員警追問，陳男坦承從事詐騙集團車手。

陳男供稱，因缺錢買毒，故加入詐騙集團以每天5000元酬勞擔任車手。警方根據陳男與上游通訊紀錄，陳男當日共提領195萬元贓款，都已上繳集團上游成員。偵訊後，全案依詐欺、毒品罪嫌及洗錢防制法移送新北地檢偵辦。

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