桃園八德分局員警在107年間追逐一名毒品治安人口時，行經鶯桃路685巷口時闖紅燈，遇上楊姓女騎士正通過綠燈，雙方當場發生碰撞，楊女重傷昏迷，事後造成智力減損及肢體障礙，日常生活無法自理，楊女父母為此提出國賠2400萬，一審因法官認為楊女也應自負6成責任，判警局賠償楊女491萬元，並賠楊女父母各32萬元精神撫慰金，共555萬元，仍可上訴。

根據判決，桃園市政府警察局八德分局大安派出所姜姓警員，於於民國107 年3 月31日上午8 時至10時巡邏期間，因攔查追捕毒品嫌犯，開啟警鳴器及警示燈一路追捕，行經八德區鶯桃路658 巷口之路口時闖紅燈，與一名楊姓女騎士未注意禮讓，雙方發生碰撞，導致楊女人車倒地，受有頭部創傷併發腦出血及蜘蛛網膜下腔出血、顱底骨骨折、右肺挫傷、兩側硬腦膜下積水、頸動脈海綿竇廔管之傷勢，經接受復健藥物治療後，仍有意識及語言障礙、四肢運動功能障礙，所有日常生活需人協助，無法自理等之嚴重減損語能、肢能及意識 障礙等身體難治之重傷害。

楊女父母憤而提出告訴，各求償100萬元精神撫慰金，也替女兒求償醫藥費等2400萬餘元賠償金。

但姜員辯稱，「我是因要攔查治安顧慮人口，才開啟警示燈跟警鳴器駕駛警備車往對方逃逸方向駕駛，行經第一個興隆街口時，我有減速，再行經第二個鶯桃路658 巷路口時，該路口剛好有計程車右轉，被害人騎在計程車的另一側，我看不到，她騎車出現時就發生碰撞，我認為已盡到相關的警示責任，事故是因被害人從巷口駛出時沒有禮讓警備車，所以我沒有過失。」

但法官認定，姜員身為警員，應該熟悉道路狀況，行經路口處等人、車可能交會之路段，應注意車前狀況，隨時採取諸如減速等必要之安全措施，雖然他當時駕駛警備車執行緊急任務雖不受行車時速不得超越50公里及其行向為紅燈號誌之限制，但通過鶯桃路658 巷路口時見對方行向為綠燈，應可預見該路段 恐有人、車交會，自應減速小心駕駛以採取必要之安全措施，但姜員卻未為採取此一積極防免手段即貿然直行欲通過鶯桃路658 巷路口，因而與被害人人車發生碰撞，因此有過失。

但法官也認定，楊女騎車應可聽聞警示燈和警鳴器等警號，卻未避讓，也要自負6成責任，扣除已獲得的保險理賠後，判警方應賠楊女491萬餘元，並賠楊女父母各32萬元，仍可上訴。