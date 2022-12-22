目前國內次世代疫苗只有莫德納一廠牌，但打氣並不熱絡，其中有部分民眾擔心莫德納副作用而卻步，期盼有BNT選項。台大感染科醫師、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎今天表示，「如果可以當然建議多買」，就像流感疫苗有很多種一樣，不過以現有的兩種次世代疫苗來說，效果和副作用差不多，「不會非要哪一種疫苗進來台灣」。

永齡基金會創辦人郭台銘19日公開呼籲政府給BNT一個機會，但中央流行疫情指揮中心表示，因為無法以原始株疫苗合約彈性更換為次世代疫苗，故尚未採購。上海復星昨（21）晚發出聲明「非常願意配合台灣採購需求」，允諾未來訂單都是可以換成BNT次世代雙價疫苗，中央流行疫情指揮中心則回應，未來若有需求，一定會將BNT次世代疫苗列入明年疫苗採購考量。

郭台銘日前提到，自己高齡97歲的母親已打3劑BNT疫苗，但目前國內無BNT次世代疫苗，他擔心混打莫德納次世代疫苗可能增加風險。李秉穎認為，根據過去研究，混打新冠疫苗不會對副作用造成很多影響，但如果打過某一種疫苗出現需要住院、危及生命的嚴重副作用，如過敏性休克，下一劑就不要再打同一個廠牌，不過這是很少見的情形。

李秉穎指出，次世代疫苗對於變異病毒的輕症保護力較好，但和原始株疫苗相比，兩者的重症和死亡保護效果沒有很大差異；如果曾出現嚴重副作用，也可以繼續接種原始株疫苗作為第4劑。

近期大陸疫情嚴峻，目前已監測到130多個病毒變異株。李秉穎認為，不只是大陸，其他世界各國也是不斷引入變異株，雖然確診數會稍微增加，但由於台灣自然感染率和疫苗接種率高，預計不會對於台灣新冠重症和死亡造成很大影響，因此不需要針對大陸採取其他措施，和其他國家的措施是一樣即可。

但李秉穎提醒，如果預計去大陸或其他國家工作、旅遊，仍建議施打次世代疫苗做為第4劑，因為它對於輕症的保護效果比原始株疫苗好，可降低感染變異株的風險，對於日常工作影響沒那麼大，也可以避免一趟旅遊因此「泡湯」。