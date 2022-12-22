消費者信心和通膨預期改善，美股四大指數全面勁揚，費半漲幅更達2.36％，台股也在台積電(2330)、聯發科(2454)及聯電(2303)等權值股反彈近2％，以及面板、航運股大漲帶動下，指數開高走高，盤中大漲近200點，重新站上14400點，預估成交金額逾2000億元。

雖然外資進入放假，不過，台股今天表現強勁，電子類股漲幅接近1.5％，航運股更達到3.8％，重回半年線及5日均線之上，日KD也在低檔交叉向上，有望邁入短多循環。

台新台灣中小基金經理人吳繼先認為，FED強勢升息預估告一段落，12月升息幅度2碼已趨緩，唯FOMC會議已預告高利率將維持更長一段時間，且利率高點還沒到，導致近期台股隨著美股回檔，不過，升息斜率已逐漸趨緩，反應至美元指數開始下滑，有利於全球風險性資產反彈；另一方面，台股大部分的產業在2022年下半年嚴重下修，甚至未到盡頭，且2023年復甦時間較晚，力道較弱的話，2023多半個股獲利會呈現衰退，但近期股價不跌反漲，也反映基本面利空出盡。因此，近期台股的回檔可視為短線獲利回吐賣壓，在修正後，評價趨於合理，逢低可擇優布局。

選股邏輯上優先選擇2023年仍會成長的領域，包括：ASIC、IP、server等IC設計族群，以及半導體檢測、先進製程半導體設備，另外，不需庫存調整的能源及遊戲類股亦可留意。以2023年獲利多呈現衰退來看，多半個股本益比其實不低，但以方向性考量，可以適度加入最差時間已過，以及股價或庫存調整較早結束，2022年或2023年第1季即可看到反彈的個股。