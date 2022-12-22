大型科網族群上漲帶動下，港股22日開高走高，目前，恆生指數在19,663.04點，大漲502.55點或2.62%。同時，國企指數在6,711.35點，飆升211.17點或3.25%。

重量級科網股中，京東漲4%，美團漲3.1%，騰訊漲2.5%，阿里巴巴漲2.4%，小米也漲2.1%。金融類股也走高，中國平安保險漲2.3%，友邦保險漲2.1%，港交所漲2.2%，匯豐控股漲1.2%，工商銀行漲1.3%，招商銀行以及建設銀行都漲0.8%左右。

大陸中央點頭，符合標準的房地產公司可以借殼已上市的房企，實施重整計畫，內房與物管類股漲聲不斷，包括華潤萬象生活漲3.2%，碧桂園服務漲2.8%，龍湖集團漲2.7%，碧桂園也漲2.6%。

其它個股方面，創科實業大漲5%，海爾智家漲3%，李寧漲逾3%，安踏體育也上漲超過2%。汽車族群走高，小鵬汽車大漲約10%，蔚來漲逾5%，理想汽車也漲近3%。