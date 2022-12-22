MCU(微控制器)大廠盛群(6202)將於24日舉辦第17屆盛群盃HOLTEK MCU(微控制器)創意大賽，藉由前進校園，建立互助互惠的產學合作系統，以具備全球競爭力的實務科技人才。

盛群盃創意大賽係產官學界合作的具體展現，共同為大學校院電機、電子、資工、機械與產品設計等領域同學搭建之專題競賽舞台，透過欣宏電子股份有限公司、安富利科技股份有限公司、優方科技股份有限公司等業界翹楚，提供各式模組、元件與獎項使參賽同學們在競賽中激發出更多創意巧思，讓作品更加多元化。

盛群張治執行副總經理表示，盛群盃HOLTEK MCU創意大賽舉辦至今已邁入第十七屆，除促進作品技轉、商品化與人才媒合的目標，本屆維持創意產品設計組是希望同學們針對創意商品進行研發並具備完整的產品外觀設計，使作品更趨商品化應用並期待透過教育部促進產學連結合作育才平臺執行辦公室國立臺灣科技大學與盛群盃競賽建立互助互惠的產學合作系統，以持續培育具備全球競爭力的實務科技人才。

此屆競賽分為「創意產品設計組」、「8-bit MCU應用組」與「32-bit MCU應用組」進行競賽，總獎金近新臺幣90萬元。競賽更持續推動多項「專業獎項」，其一為「經濟部工業局智慧電子產業計畫推動辦公室」共同促進臺灣晶片廠商創新應用開發成果的推廣與智慧無人載具應用發展，鼓勵更多學生透過參與電子創意競賽，實現智慧創新應用的發想與實作，設立「智慧電子產業創新應用獎」；其二為順應電子產品應用趨勢，由欣宏電子、安富利科技股份有限公司及優方科技等廠商，分別以「無線創意應用獎」、「智能健康及智慧居家應用獎」及「人機介面應用獎」等獎項，鼓勵同學們進行相關議題之研發。其三係大會為因應產業發展趨勢，並促進健康運動文化之形成，財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心持續以「智慧化自行車暨健康科技應用獎」鼓勵競賽隊伍針對自行車、電動(輔助)自行車暨輕型電動車輛、健身與復健器材、醫療行動輔具等四大產業，進行創意設計發想。