新北市鐵道馬拉松接力賽，每年吸引許多人參加。去年資料照。（新北市觀光旅遊局提供）

2023新北市鐵道馬拉松接力賽將在明年4月16日登場，報名踴躍已近千隊報名，今年推出全新「仨人組」及「企業團體組」，更力邀跑界新星籌組「鐵支路明星隊」。新北市長侯友宜表示，「組隊請早，手腳太慢，就2024相見！」

鐵道馬拉松接力賽橫跨雙溪、貢寮，除知名的福隆沙灘外，賽道沿線還會經過舊草嶺隧道、百年馬崗石頭屋、卯澳漁村、牡丹社區等景點，每年吸引許多人組隊參賽。

今日記者會，侯友宜表示，他召集府內跑步好手組了一支名為「新北Hou厲害」隊伍參賽，希望在競賽組爭取名次，自己也預告，可能會參加其他組別「證明我還能跑」

新北市觀旅局楊宗珉表示，每一年接獲追友反映「揪不到人組隊」的聲音，本次第8屆賽事增設全新「仨人組」，讓有實力的跑友能跑得暢快，第8屆另增設「企業團體競賽組」，針對2隊以上報名的企業團體設立敘獎辦法，優勝隊伍更可獲得賽後的東北角在地慶功筵席，大啖東北角珍饈海味。

這次追火車再度邀請隱藏版隊友的加入籌組了「鐵支路明星隊」，邀請到的跑界明星Podcast「跑步不要聽」主持人田鴻魁及象總王冠翔、鐵人夢想家吳承泰、神力女超人陳榆妡、長跑甜心張芷瑄、佛系跑步教練黃俊麒、長跑小巨人周鴻宇，鐵支路明星隊友們各個有信心，希望跟市府新北Hou厲害隊實力較量。

觀旅局表示，第8屆追火車獎牌設計融入了東北角濃厚的在地味，每一棒獎牌就是一個東北角小旅行的人氣推薦，包括三貂角燈塔、馬崗石頭屋、草嶺漫遊訪古道、三貂嶺生態友善隧道、牡丹老街、雙溪荷花、福隆海水浴場，既是獎牌又是東北角遊程的最佳導覽。

這次日本西武鐵道連續五屆鼎力支持，贊助製作超環保酷炫完賽禮袋，福容大飯店福隆店也比照以往贊助變裝組前三名獎項，分別為福隆風呂別墅、海景和洋套房及海景和洋客房，總價值超過10萬元。活動資訊請鎖定「旅跑新北」官方臉書粉絲專頁。

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