中國大陸不再「清零」，疫情大爆發，近一步導致香港、台灣陸續出現「搶藥潮」，台灣也出現普拿疼等退燒藥叫貨困難狀況，為了避免缺藥，衛生福利部長薛瑞元今（22）日在立法院證實，先會祭出第一步「限制性購買成藥數量」，由藥局對民眾進行勸導，但會優先確保醫療院所使用需求，到醫院診所看病時，一定有藥可用，並強調，初步先勸導，若對岸疫情更嚴重，不排除改成強制性限制購買。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請薛瑞元進行「衛生福利部業務報告」。民進黨立法委員賴惠員關心國內會不會因為這一波中國大陸疫情爆發而發生搶藥、缺藥，衛福部是否已經掌握跟管制？

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請薛瑞元進行「衛生福利部業務報告」。民進黨立法委員賴惠員關心國內會不會因為這一波中國大陸疫情爆發而發生搶藥、缺藥，衛福部是否已經掌握跟管制？

對此，薛瑞元表示，中國大陸採取與病毒共存的政策以來，從官方公布的統計數字，無法充分掌握對岸疫情，只能從其他各個面向去判斷，「目前光從當地搶藥、醫院排隊的現象，就知道中國大陸疫情不可輕忽」。薛瑞元表示，台灣鄰近中國大陸，又有這麼多國人在對岸居住或工作，搶藥潮不只在香港發生，華人比較多的國家都有出現。

為了避免民眾囤藥、缺藥，薛瑞元表示，衛福部會優先確保醫療院所開出去的藥是夠的，已經要求藥廠針對醫療院所的訂單優先處理，讓民眾到醫院診所去看病時，藥物不會短缺。

除了確保處方用藥，薛瑞元同時指出，目前正在和藥師公會開會研議，口服退燒藥物的成藥管控，初步規劃，第一步先針對藥局，由藥局勸導顧客「購買限量」 ，且不會僅針對普拿疼等特定品牌，而是會以與普拿疼同成分的含有「乙醯胺酚（Acetaminophen）」同步管制。

食藥署長吳秀梅表示，國產口服退燒藥物暫無短缺，目前光是與普拿疼同成分的「乙醯胺酚（Acetaminophen）」藥品庫存量，光是儲備的原料藥就還足夠生產10.6個月使用量；非類固醇消炎藥的「布洛芬（Ibuprofen）」原料藥也夠生產5個月供應量，只要正常使用絕對都會夠， 食藥署亦針對平常日的藥物輸出進行管控。

薛瑞元表示，何時上路尚待和藥師公會討論適合時機，需視大陸疫情滾動式調整，若疫情嚴峻，不排除加嚴強制限制性購買數量，若不嚴重，就會勸導即可。