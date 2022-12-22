擔任送貨司機的男子2017年對自己就讀國小六年級的女兒性侵，女兒就讀國中後，他在2019年還多次突然伸手觸摸她胸部，最高法院駁回上訴，依成年人故意對兒童犯乘機性交罪判囚8年4月，另成年人故意對少年犯性騷擾罪判處可易科罰金之刑6月，全案定讞。

2017年2月至6月男子看到就讀國小的女兒1人在房間睡覺，竟躺在她身旁以手壓著她，將手伸進女兒衣服，撫摸她胸部，她驚醒後用手打、用腳踢他，他才離開女兒房間；之後他還叫她到其房間內，要求她為自己口交，甚至曾經跨坐在她身上加以性侵。

女兒就讀國小六年級下學期至國中一年級下學期的週末，他無視她以手揮打他的手反抗，強行撫摸她胸部，在其住處廚房旁之走廊，見她即將與其錯身而過，竟突然伸手觸摸她胸部。

台灣高等法院審酌男子身為人父，不思善盡呵護、照顧幼女成長之責，反對女兒強制猥褻、強制性交、乘機性交，為滿足一己私慾，罔顧人倫，各判刑8年4月及6月，上訴後，最高法院駁回確定。

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