隨著聖誕節即將到來,不少人摩拳擦掌準備歡度這個愉快佳節。許多耳熟能詳的經典歌曲也再度傳唱。對此,有著「聖誕女王」美稱的歌手瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)推出的歌曲〈All I Want For Christmas Is You〉於近期再度衝上美國告示牌(Billboard)排行榜,據「經濟學人」(The Economist)估算,她光靠這首歌,每年的版稅收入上看250萬美金(約7669萬新台幣)。

自1994年,瑪麗亞凱莉推出〈All I Want For Christmas Is You〉後,在全球熱賣超過1600萬張,獲得3項金氏世界紀錄認證,她也因此被外界封為「聖誕女王」。另外,在近日更新的告示牌榜單上,此首歌曲再次榮登第一名的寶座。

據外媒報導,瑪麗亞凱莉受訪時表示最喜歡的節日就是聖誕,很榮幸能為聖誕節唱歌,指出:「我直到現在還能回想起當年錄歌的工作室,因為對聖誕節的喜愛,讓我在寫這些歌曲時,靈感能源源不絕的湧現。」此外,她也指出:「聖誕節是屬於大家的節日。」言談間相當感謝粉絲們的支持。

此外,日前瑪麗亞凱莉在紐約麥迪遜廣場花園舞台上,演唱昔日一系列熱門歌曲,更帶著她的11歲女兒夢蘿坎農(Monroe Cannon)一同歡唱聖誕歌曲「Away in a Manger」,母女同台的場面讓粉絲們相當驚喜,更於她更新的貼文底下熱烈回應:「女王和她的公主」、「希望能看到夢蘿和母親一樣才華洋溢的未來」、「母女一起唱歌的畫面也太甜了。」