隨著聖誕節即將到來，不少人摩拳擦掌準備歡度這個愉快佳節。許多耳熟能詳的經典歌曲也再度傳唱。對此，有著「聖誕女王」美稱的歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）推出的歌曲〈All I Want For Christmas Is You〉於近期再度衝上美國告示牌(Billboard)排行榜，據「經濟學人」（The Economist）估算，她光靠這首歌，每年的版稅收入上看250萬美金（約7669萬新台幣）。

自1994年，瑪麗亞凱莉推出〈All I Want For Christmas Is You〉後，在全球熱賣超過1600萬張，獲得3項金氏世界紀錄認證，她也因此被外界封為「聖誕女王」。另外，在近日更新的告示牌榜單上，此首歌曲再次榮登第一名的寶座。

The Billboard #Hot100 top 10 (chart dated Dec. 17, 2022) — billboard charts (@billboardcharts) December 12, 2022

據外媒報導，瑪麗亞凱莉受訪時表示最喜歡的節日就是聖誕，很榮幸能為聖誕節唱歌，指出：「我直到現在還能回想起當年錄歌的工作室，因為對聖誕節的喜愛，讓我在寫這些歌曲時，靈感能源源不絕的湧現。」此外，她也指出：「聖誕節是屬於大家的節日。」言談間相當感謝粉絲們的支持。

此外，日前瑪麗亞凱莉在紐約麥迪遜廣場花園舞台上，演唱昔日一系列熱門歌曲，更帶著她的11歲女兒夢蘿坎農(Monroe Cannon)一同歡唱聖誕歌曲「Away in a Manger」，母女同台的場面讓粉絲們相當驚喜，更於她更新的貼文底下熱烈回應：「女王和她的公主」、「希望能看到夢蘿和母親一樣才華洋溢的未來」、「母女一起唱歌的畫面也太甜了。」