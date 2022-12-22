台8男星Gino（蔡東威）近期參與八點檔演出時，遇到先前曾與他合作過的童星扉扉，兩人感情相當好猶如父女一般，而昨（21）日Gino上傳與扉扉開心玩耍的影片，卻因一動作被判定「涉及暴力」遭社群刪除，讓他超傻眼直呼「IG累了嗎」。

Gino昨（21）日在IG上傳與扉扉在後台玩耍的影片，片中可見扉扉調皮的不斷干擾Gino吃便當，最後Gino不忍反擊作勢用湯匙輕敲扉扉的頭，文案中他則寫下「就算是再可愛的乾女兒，吵我吃飯者，打！還給我學什麼奇怪的律動，去～」互動非常逗趣。

不過，這則影片卻突然遭IG下架，原因竟是「該則影片涉及違反暴力與煽動仇恨的相關守則」讓他當場傻眼，也笑虧「原來拿支湯匙是暴力！還是扉扉用屁股撞我是暴力？笑到我趴在地上起不來」最後，他表示，該影片還是可以到扉扉的IG觀看。

Gino影片遭官方下架原因超傻眼。(圖/截圖自Gino IG)

事實上，兩人曾在八點檔《黃金歲月》飾演一對父女檔，私下感情相當好，即使殺青後扉扉仍時常到他家中作客，如今兩人再度於《一家團圓》中相聚，讓Gino開玩笑說道：「怎麼我走到哪就有人追到哪」。