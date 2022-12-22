強烈大陸冷氣團南下，台東23至25日溫度恐降至攝氏13至14度，行政院農業委員會台東區農業改良場呼籲，近期日夜溫差較大，台東重要經濟作物水稻、釋迦、鳳梨、柑橘做好防寒措施，以減少農業損失。

台東農改場表示，水稻方面，台東育苗場皆已育苗，若有秧苗已擺放至綠化場，應覆蓋不織布或塑膠布，避免寒風吹襲，待氣溫回升後再掀開，清除塑膠布上的積水避免接觸秧苗造成凍傷，並需注意秧苗立枯病發生。若已插秧的田區應加高灌溉深度，以不淹沒秧苗尖端為原則。

番荔枝（大目釋迦）已屆成熟果實應盡速採收，正值大果期與採收期的果實則應注意裂果發生，如遇溫度低於15時便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果。為避免災損，鱗溝微開的果實應提早採收。另田間已套紙袋者，在低溫來臨前加套塑膠袋，或是在果園迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約下風處13公尺，依序再架設，以降低冷風的影響，減少裂果。

其他果樹香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物在冷氣團過境時，可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力，若是已受害的果樹，修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。較不耐寒的蔬菜與瓜果類作物，應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。

農改場呼籲，農友在田間管理或作物防寒技術上如有疑問，可逕洽台東場各研究室。