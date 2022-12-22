新竹市立動物園有新同學報到！3隻遠從墾丁國家公園「轉學」而來的梅花鹿近日現身新竹動物園。（新竹動物園提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市立動物園有新同學報到！3隻遠從墾丁國家公園「轉學」而來的梅花鹿近日現身新竹動物園，加上原有收容的1隻梅花鹿，4鹿近期開放與民眾見面，市府邀請親子入園尋找梅花鹿優雅身影及觀察其悠然自得風采。

代理市長陳章賢表示，動物園為全台現址最悠久動物園，市府2017年啟動「動物園再生計畫」，並於2019年12月底重新啟用，翻轉傳統「動物被看」模式，根據動物習性重新規畫園內空間，打造全台最好的「類棲地」動物園，提供動物良好棲地，近日增添3隻梅花鹿，在園區適應相當良好。

產業發展處長許智堡表示，動物園內唯一1隻梅花鹿，是至民宅救援脫困的，經檢查發現牠的右前腳疑似踩到陷阱而遭截肢，在園區細心照料，療養後並無大礙，但因為前腳的殘疾已不適合在野外求生，因此園方決定收留牠，提供牠可以安穩生活的環境，也增添3隻梅花鹿與牠相伴。

動物園主任楊礎遠表示，在動物園獸醫和保育員的陪同下，3隻梅花鹿千里迢迢從墾丁國家公園管理處抵達動物園，安排至隔離區域居住，適應新環境並嘗試與園內收容的梅花鹿併群生活。

在數個月的努力下成功併群，適時於人潮較少的平日安排熟悉展區環境，觀察梅花鹿們與展區其他動物的互動，並增設躲避處與餵食區，讓動物們活動關係逐漸穩定後，近來已可在展區看到梅花鹿優雅的身影，歡迎一睹牠們可愛的風采。

楊礎遠說，4隻梅花鹿個性警惕，喜歡群體活動，時常可以看見牠們一起在樹下休息或是走進鵝鴨的水池玩耍，有時候也能看到牠們好奇的站在觀察窗前和遊客大眼瞪小眼，可愛優雅的模樣吸引民眾爭相合照。

動物園說明，台灣梅花鹿是台灣特有亞種，體長約150公分，梅花鹿因為身體上有類似梅花白色斑點而被稱作梅花鹿。夏季為淡栗色短毛，冬季為茶褐色毛，遭遇危險時會高舉尾巴露出白毛警告同伴。

3、400年前梅花鹿曾有大量族群分布於台灣低海拔平原及丘陵地區，到了荷蘭統治時期，因鹿皮的需求量大增而受到人類大量的獵捕。1969年時，因棲地的破壞及人為獵捕，野生台灣梅花鹿在野外絕跡。1984年起，墾丁國家公園開始積極復育梅花鹿，目前墾丁國家公園及鄰近地區的野生梅花鹿族群，已達1500餘頭，並穩定地成長中。