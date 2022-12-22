大考中心今(22)日舉行第二次英聽考試成績說明會，本次考試共計3.4萬人參加考試，成績比第一次測驗成績提升人數達22.10％。而兩次英聽考試成績可擇優使用，本學年擇優後獲得A級的考生占23.87％，達2.4萬人。

依照大考中心統計，112學年高中英語聽力測驗第二次考試報名人數共計3萬7294人，應到3萬6849人，實到3萬4142人，缺考率7.35％。本次考試計有110位確診輕症、無症狀或快篩陽性個案考生到考。試場違規共329件，較上學年度減少132件，未攜帶應試有效證件正本仍違規案件最大宗，共計299件。

在各得分等地分布上，大考中心副主任鄭中平表示，成績等級A級者占9.57％，B級37.38％，C級46.99％，F級為6.06％。

依大考中心規定，若報考兩次英聽，兩次成績將可於升學時擇優使用。鄭中平指出，本學年度擇優後獲得A級的考生為23.87％，達2萬4130人；B級36.95％，達3萬7354人；C級33.34％，達3萬3708人；F級5.84％，也有5907人。與最近5個學年比較，本學年擇優後拿A級的考生為近5年次高。

至於各題型得分方面，鄭中平提到，所有考生在圖片聽解得分率平均約7成3，長篇聽解得分率平均略高於6成2，簡短對話、對答、短文聽解得分率平均近6成。

鄭中平說，等級A的考生在5項得分率皆高於8成9，其中簡短對話、圖片聽解均高於9成5；B等級考生的圖片聽解得分率近8成5，簡短對話、對答、長篇聽解得分率為7成5以上，而短文聽解得分率近7成3。C等級考生圖片聽解得分率為6成4，長篇聽解得分率為5成，短文聽解、對答、簡短對話為4成多；最後，對得F等級考生圖片聽解得分率近3成7，而其他4項得分率為2成上下。

大考中心提醒，官網都有公告高中英語聽力考試參考試卷，未來考生可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試題示例／參考試卷」瀏覽、下載與練習，或者加強練習。