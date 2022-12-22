「一天喝8杯水太多了。」根據《BBC》引述最新一期美國《科學》（Science）期刊表示，亞伯丁大學科學家發現，人每天大有一半水的攝取量來自於食物，故每天攝取2公升水的建議，通常已超過了人們所需，每天真正需要的大約為1.5至1.8公升。

水是身體的基本組成之一，佔約身體6至7成。平常最常聽到的喝水建議是一天要喝8杯水，一杯水的份量約為250毫升，也就是每天要喝約2公升的水。

●人們高估所需喝水量

不過，亞伯丁大學教授約翰史皮克曼（John Speakman）表示，以往建議每天要喝2公升的水，其實有點計算錯誤，「我們需要喝的水量，是我們需要攝入的總水量，與我們從食物中獲取的水量之間的差值。」而且因為人們通常少報了吃進食物的量，也就高估了所需的喝水量。

科學家們透過全球合作，使用穩定同位素技術測量精確的水周轉率，研究了來自23個國家的5,604名受試者，年齡介於8天到96歲之間。受試者喝下含有「氘」元素的水，從氘元素從體內消失的比率，來測試水在體內轉換的速度。

能量消耗是水周轉的最大因素，尤其以20至35歲男性中最多，平均每天周轉量4.2公升，隨著年齡增長，90多歲的男性平均每天周轉量下降至2.5升；20至40 歲的女性平均周轉量為3.3公升，到90歲時也下降到2.5升。

不過，史皮克曼指出，水的周轉率不等於需求的水量，若成人水的周轉量每天平均為4.2公升，不需喝到4.2升的水。每天實際所需的飲水量約為3.6升。由於大多數食物中都含有水分，因此靠進食就可以攝取大量水分。研究結果顯示，一名中年男性每天需要喝約1.6至1.8公升的水，而中年女性僅需約1.3到1.4公升。

●喝茶喝湯就少喝水

史皮克曼也提到，一個人的喝水量也取決於每天吃什麼類型的食物，若喝了很多湯，相對需要少喝水，包括咖啡、茶、飲料等，都算是每日水分攝取量。但他也提醒飲料通常含有不健康的成份。

至於水周轉率較高的人通常需要喝更多的水，包括生活在炎熱潮濕環境和高海拔地區的人、運動員、孕婦和哺乳期婦女。

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