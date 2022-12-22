奈史密斯籃球名人堂公布2023年票選名單，包括NBA傳奇諾維茲基（Dirk Nowitzki）、韋德（Dwyane Wade）、加索（Pau Gasol）及帕克（Tony Parker）等耳熟能詳的知名球星，而當中最讓人感到驚喜的便是馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich），這回他的名字終於出現在名單上。

成為NBA歷史上最多勝的總教練，帕波維奇因執教資歷達25年自動獲得名人堂票選資格，卻始終婉拒入圍名人堂候選名單的邀約，直到今年才跟著愛徒帕克一同成為2023年名人堂票選成員，明年帕波維奇再度站上頒獎舞台，就不再是引薦人的身分，而是新科的名人堂教頭。

馬刺三巨頭其他2位選手鄧肯（Tim Duncan）及吉諾比利（Manu Ginobili）皆成功獲得加冕，師徒4人有望在名人堂再次聚首。更可怕的是上述球星皆有奪下冠軍的紀錄，且帕克及帕波維奇加起來就有9枚冠軍戒指，堪稱最星光熠熠的梯次。

NBA生涯得分榜中位列榜首的外籍球員諾維茲基，職業生涯一共砍進31560分，2011年帶領小牛（獨行俠舊名）拿下隊史第一座NBA總冠軍，諾維茲基在確定入圍名人堂票選名單後興奮表示，「這是令人難以置信的時刻，超越了過去幾年在這裡發生的一切及我所獲得的榮譽，這將是最終目標，希望能夠與這些偉大球員一起被載入史冊。」