搶歲末年終聚餐商機，築間餐飲集團旗下和牛燒肉吃到飽品牌「本格和牛燒肉放題」插旗台南，台南西門店，佔地超過150坪，擁有106席座位，全面提供火、烤兩吃的型態，並營業到凌晨4點，標榜用高質量食材迎接台南燒肉控，12月31日前消費，就有機會抽中整桌免費的開幕好禮。

「本格和牛燒肉放題」有五大特色賣點：仟元有找即享和牛吃到飽、專屬桌邊鮮切服務、99元升等火烤兩吃、129元享啤酒暢飲或高檔牛舌及橫膈膜吃到飽、百種自助吧食材任挑，只要538元至1,880+10％元，即可享用。

本格和牛燒肉放題提供高規格40種肉品無限吃到飽！重頭戲光是和牛就有4種品項可選擇，日本、澳洲、美國，及M9+冷藏澳洲和牛等三國四款和牛，888+10％元起，無限續點！其他肉品還有，鳥松板、三角胸軟骨、桃木煙燻櫻桃鴨胸、骨付小羔羊排、夢幻限定的西班牙橡果伊比利豚老饕及豚嫩肩、美國熟成肋眼、菲力、牛肋條等高質量的肉品，海鮮則有生蠔、鮑魚、多款蝦、魚類等，讓饕客一次滿足！其中肉品還有獨家研發秘方調製「椒鹽麻油」或「醬燒炭香」，兩種口味的醬料作搭配，享受不同風味，再包生菜或泡菜食用，更是絕配。

有獨家「鮮切美國特級羽下」的桌邊服務，承襲日本匠人刀工的精神服務，尊榮感十足，選用最受歡迎的和牛羽下肉，又稱翼板肉，肩胛中較軟嫩的部位，因油脂分佈均勻，像羽毛般細緻，肉質香甜有口感，絕不能錯過，越嚼越香越好吃！

另外，每人加價99元還能升等火、烤兩吃，體驗雙享受，火鍋湯底提供6款選擇，包含招牌的「本格濃厚豚骨湯」、「松露金鑽金雞湯」、「川香麻辣湯」等。其他還有每人加價129元，享日本啤酒暢飲或「橫膈膜」及「澳洲穀飼厚切牛舌」無限續點，選自「澳洲穀飼厚切牛舌」，肉質柔嫩，清脆軟Q的特殊口感，是必吃的人氣食材。

自助吧提供超過百種火烤食材，熟食區有多款燉牛肉、日式甜點燒糰子及烤冰心地瓜，飲料從無糖茶品、巧克力冰沙到汽泡飲，還有網友激推的酷聖石、樂天、明果及卡比索俄羅斯等四個品牌，還有霜淇淋，共數十種口味的冰淇淋，網羅小菜、副食、飲料、甜點無限吃，CP值高到破表。

築間餐飲集團歡慶台南西門店開幕，特別推出台南專屬期間限定版的「部隊鍋」，於1月20日前消費，每人只要加價39元，即可品嚐美味韓式鍋！部隊鍋菜色相當豐富，超過14種菜色，以紫菜、柴魚及豬骨熬煮的昆布湯為基底，加入辛味噌調味，鍋物內容則有秘製泡菜、韓式年糕、西部大白菜、豬五花、菇類、黑木耳、黃、紅甜椒、蔬食等，千萬別錯過。

本格和牛燒肉放題的韓式食材，一直都深受消費者喜愛，其中韓式泡菜與韓式年糕，是部隊鍋的靈魂主角，湯底特別使用百萬粉絲敲碗大推的「秘製韓式泡菜」口味熬製，泡菜除了適合與燒肉搭配食用外，也適合煮湯底，選用本地高冷大白菜，加入鹽及秘製辣醬醃製，吃得到白菜鮮甜，及韓式辣醬的鹹甜口感；而部隊鍋另一個重頭戲是韓式年糕，待湯底煮滾後，再煮約15分鐘，年糕吸附湯汁，香氣十足，令人無法抗拒，搭配大白菜擁有豐富的膳食纖維，部隊鍋吃得飽又吃得巧，蔬食解膩無負擔。