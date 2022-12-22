35歲女星張嘉倪先前在《延禧攻略》飾演最美妃子順嬪，戲外她和老公買超（買鏡宇）7年前結婚，育有2子，近日卻傳出婚姻觸礁，男方疑帶網紅邵晴開房。對此，邵晴稍早發長文喊冤，強調兩人沒有男女關係，也沒花對方的錢，她否認是帶出場小姐，只是普通大學生，「像你們說的我怎麼能跟女神比，他又怎麼能看得上我」，並認消失這段時間一度輕生送醫。

張嘉倪先前曾和買超上實境秀曬恩愛，日前婚變消息傳出，張嘉倪沒承認也沒否認，只留下一句：「愛得起。放得下」，還傳聞張嘉倪可能被迫淨身出戶離婚。邵晴稍早則發長文表示，八卦一曝光時自己就想澄清，她不是小三，網上部分照片也不是她，她和買超今年才認識，見面兩次，至於她和買超的影片是今年9月被拍的，當時她在劇組工作，朋友邀她去喝酒，買超下來接她，自己是疏忽忘了避嫌，也檢討自己身為女生不該晚上答應喝酒。

邵晴發文，但目前已經刪除。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

邵晴說，自己跟買超清清白白，沒有搞男女關係，她不是「外賣女鐘點工」，發現自己上熱搜時曾打電話問買超該怎麼辦，對方回答她只能沉默，否則會被越描越黑，但沒想到被起底、網路霸凌得更慘，還得了恐慌跟憂鬱症，一度想要輕生，幸好送醫後獲救。

狗仔回應。（圖／翻攝自攝影劉大錘微博）

邵晴最後表示：「現在就是這個造謠讓我和我的家人變成了一個笑話，我家裡住處和微信號都被爆出來了，我不敢回家，很多同學排擠我」，抖音的影片是好友為了讓她心情好而拍，「車是她的，她想得簡單，她覺得網上的人都說我不好看，說我窮」，便幫忙給邵晴打扮並出借名車拍影片澄清，沒想到被罵更慘，見此，網友回應：「那為什麼抱在一起呀，解釋一下」、「自己都說沒背景，那為什麼買超還親自下來接」、「大家都是成年人，那個視頻，邵晴和買超的動作，明眼人一看就能看出來」。而稍早，拍到親密影片的「攝影劉大錘」回應：「每次我都網開一面，就是想留出來給你們私下解釋的空間和繼續生活工作的機會，你今天搞到微博來說我冤枉你，這就過分了。我全當你太小說了謊​​​​」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。