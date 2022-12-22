為提供企業客戶更多元的ESG解決方案，精誠(6214)集團第五屆「AI+新創加乘器計畫」（AGP）選出7家ESG導向的潛力新創加入，包含百林商智、擁樂數據服務、視旅科技、柏瑞醫、邊信聯科技、聯雲智能及邑流微測。未來，精誠AGP將攜手7家入選新創，提早為企業客戶ESG合規布局，同時也將依據入選團隊屬性，協助媒合精誠服務過的3萬家企業客戶以及生態圈夥伴，拓展國內外市場。

精誠AGP營運長凌子涵表示，持續以企業場景落地為目標，積極領導新創生態圈夥伴連結共創，整合多個新創的idea提供完整的解決方案。在景氣循環的低點，看見『自動化』是很好的方向，利用科技力降低營運成本並提高生產效率，無論在執行面和成效面皆能看到顯著效果。

入選AGP 2022的新創團隊聚焦ESG議題，關注提供自動化和安全的解決方案。經評估其產品成熟度、規模化與國際化等項目，選出7間優質新創團隊，其中，百林商智為全球首創結合瀏覽器技術的機器人流程自動化（RPA）產品，可透過零程式碼的排程，或是低程式碼的客製，幫助企業輕鬆為電腦上有規律且重複的工作賦予自動化。

邑流微測專精影像式液體自動化檢測，透過獨家奈米薄膜系統和AI技術，30秒就能見測液體微汙染。適用半導體先進製程、電池能源、生醫藥產業在微汙染檢測、液態樣品分析、水資源診斷等檢測。

柏瑞醫提供精準醫療AI輔助篩檢，包含骨鬆、子宮頸癌、膀胱癌等影像輔助篩檢系統，協助醫檢人員快速精準辨識，進而降低偽陰率等。

視旅科技提供AI光學字元辨識解決方案ANYFORM。自動學習的AI模型、無程式碼的介面，以及容易串接企業系統的優勢，讓企業客戶可快速客製文件數位化的處理流程，應用在證件、發票收據、醫療診斷書、PDF文件等資料。

擁樂數據服務為全台第一家雲端費用管理系統，除解決中小企業傳統報帳流程費時費力的痛點外，也提供數位企業信用卡，讓支付和報支整合為一站式作業。

聯雲智能專注優化公有雲服務，幫助企業管理雲端運算量與費用，並監控雲端資安風險。

邊信聯科技專注於邊緣運算安全及隱私保護技術，以VM和容器化架構來提供管理邊緣運算節點的PaaS軟體。應用場景包含城市基礎建設、工廠設備等大規模終端設備的資安部署。