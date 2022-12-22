國民黨籍羅東鎮長吳秋齡在選戰中順利連任，但檢方查出，今年3月鎮公所辦理聯歡活動時，吳指示公所人員挪剩餘桌次，宴請會長聯誼會成員等人，並贈送每人一瓶紅酒，餐會中吳也向與會人員拜票，尋求支持連任，宜蘭地檢署今天（22日）依吳秋齡涉犯選罷法，並提起當選無效之訴。

宜蘭縣鄉鎮市長選舉中，羅東鎮選情堪稱最為激烈，尋求連任的吳秋齡已1萬6506票，擊敗民進黨黃適超的1萬5722票。

檢方今指出，今年3月20日羅東鎮公所民政課在金門餐廳舉辦「111年度志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動」，出席桌數為55桌，比預估的71桌（包括6桌預備桌）少，朱姓民政課長遂向吳秋齡報告有剩餘桌次。

檢方指出，吳為尋求連任，指示朱姓課長等人將活動剩餘的桌數，用以在3月30日宴請非屬志工團體，宴請的對象多具有鎮長投票權及影響力的羅東鎮家長會長聯誼會成員、鎮內中小學校長等。

當日出席桌數計4桌，每桌4500元，其中1桌為鎮公所人員。檢方指出，餐會中吳秋齡向與會人員拜票、尋求支持連任，餐會結束後吳秋齡親自在餐廳門口，贈送與會者（公所人員及先行離席者除外）每人一瓶價值約980元紅酒。

檢方表示，吳秋齡涉犯選罷法的投票行賄罪嫌，今偵查終結提起公訴，並提起當選無效之訴。鎮公所回應吳秋齡「開會中」，吳秋齡尚未對此回應。