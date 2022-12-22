再過3天迎來耶誕節，是東正教稱耶穌降生節，也是基督教紀念耶稣降生的節日，小孟老師在臉書粉專分享6招耶誕節開運法和2個禁忌，其中在這天可在明亮處放一頭鹿，有抵抗負面運勢的效果，另外在吃耶誕餐時，餐桌上不可坐滿13人，因代表背叛耶穌。

【耶誕節開運法】

1.穿紅色衣物：

在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的意味，因此平安夜與耶誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣。

2.在壁爐旁或床頭放個小襪子：

西方相傳聖誕節，耶誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意味。

3.耶誕樹上掛星星：

耶誕節要放耶誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

4.可在明亮處放一頭鹿：

耶誕老人會駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也是冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。

5.放十字架：

平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。

6.平安夜要掃塵：

西方某些地區和中國習俗很像，在過年前一天需大掃除，西方也在耶誕節前一天平安夜大掃除，為了也是除舊佈新。

【耶誕節禁忌】

●耶誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置，因為是招財的地方不宜放假樹，建議放門左邊。

●吃耶誕餐不要剛好13人，因為，西方13是不吉利的數字，代表背叛耶穌的猶大人，其實就是基督的最後的晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13人。