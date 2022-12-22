根據新聞網站Electrek周三引述知情人士說法指出，電動車大廠特斯拉在下季即將展開另一波裁員並且凍結人力。
消息一出，特斯拉股價震盪走高，但最後吐出漲幅，收跌0.17％至137.57美元。
近來特斯拉投資者對於執行長馬斯克感到憂慮與不滿，認為此人接管推特之後無暇顧及該車廠。此外，分析師也調降特斯拉目標價，預料中國需求疲軟將影響明年交車量。
馬斯克在6月曾指出，特斯拉接下來3個月擬精簡10％的人力。
根據新聞網站Electrek周三引述知情人士說法指出，電動車大廠特斯拉在下季即將展開另一波裁員並且凍結人力。
消息一出，特斯拉股價震盪走高，但最後吐出漲幅，收跌0.17％至137.57美元。
近來特斯拉投資者對於執行長馬斯克感到憂慮與不滿，認為此人接管推特之後無暇顧及該車廠。此外，分析師也調降特斯拉目標價，預料中國需求疲軟將影響明年交車量。
馬斯克在6月曾指出，特斯拉接下來3個月擬精簡10％的人力。
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