美國商務部10月初對中國祭出新一輪晶片出口管制後，本月15日再把36家中國公司列入黑名單，試圖打壓中國的科技野心，不過傳出中國正研擬提供晶片業超過1兆人民幣（折合約4.4兆台幣）的補助計畫，美媒報導，在北京大力推動發展國內晶片業下，中國晶片正出現新一波IPO（首次公開募股）熱潮，籌資規模幾乎是2021年的三倍。

根據華爾街日報報導，北京政府推動發展本土晶片產業，吸引了大量資金參與，截至12月15日的一年，生產晶片或晶片製造設備的公司通過國內IPO，共籌集約120億美元資金，幾乎是2021年的三倍。此外，中國晶片商已提交IPO的申請，規模總計也高達170億美元。

報導指出，隨著美國封殺中國在全球技術供應鏈中的角色，中國晶片業提高資金準備的必要性隨之升高。瑞銀證券全球銀行共同負責人Lijun Sun說，美國出口管制迫使中國廠商尋找本土替代方案，是中國今年掀起晶片IPO熱的主因，因為投資人相信，中國計畫長期發展半導體業。

2022年中國規模最大的晶片IPO案是繪圖處理器製造商海光信息，其在8月募資額達到15億美元，報導分析，海光信息2019年被美國商務部列入貿易黑名單，需要做好提高資金的準備。另外包括北京燕東微電子也募資5.41億美元，計畫利用這筆資金打造一座12吋晶圓生產線。

路透先前引述消息人士說法指出，北京為了對抗美國出口管制，計劃在五年內推出最大規模的財政激勵計劃，主要是政府補貼和減稅優惠，以支持國內的半導體生產和研究活動，該計劃最快可能在明年第一季實施。