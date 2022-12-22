土城幼童發燒送醫遇塞車 父母求助派出所警車護送

本月15日上午1對父母抱著不滿1歲的幼兒衝進新北市土城警分局清水派出所，急忙向員警表示，兒子發燒抽搐不止，欲自行就醫但路上塞車，請求警方協助。警員李世連、林鼎晟及黃浩維立即駕駛警車，沿途開啟警笛將男童送往土城醫院，所幸及時就醫，男童已無大礙。

男童父親表示，當天早上起床後，發現男童生病發燒，便自行開車前往醫院，沒想到男童開始抽搐，途中又到處塞車，瞥見旁邊就是派出所，所以立即停下，到派出所請求協助。

警員李世連、林鼎晟及黃浩維獲悉，立即向勤務中心回報並駕駛警車協助將男童送醫，沿途開啟警示燈及警笛，短時間內即將男童送達土城醫院，所幸男童就醫後已無大礙，男童父親事後特地到派出所致謝。

土城分局表示，此案件因事故緊急，才會由警車即刻送醫，民眾如果有緊急就醫需求，建議民眾打119由救護車送醫，過程中救護人員也可在車上進行相關急救，以防措施送醫黃金時間。