以專業生物醫學工程背景、流利口條和清晰邏輯走紅的百萬YouTuber理科太太（陳映彤）日前因推出「諮商筆記」線上課程掀起爭議，遭到不少心理界專業人士反彈，各界議論紛紛，更受到不少網友抨擊。

事隔多日，理科太太今（21）日在臉書正式宣佈不賣了，將把內容改變形式、放到podcast播出；攜手合作的線上平台「Hahow好學校」也會退費給所有課程購買人。

理科太太臉書全文：

首先感謝所有心理專業人士，因為有你們，現在的我才能活得完整。

經過一段時間沈澱，我選擇不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，因此我的這些心路歷程會直接放到我的podcast中。我從來不認為任何影片和語音能取代心理專業，也一直在鼓勵大家去尋找一名適合自己的心理師，這個初衷沒有變過。

康永哥對我說，我沒有讓愛我的人失望。謝謝從頭到尾支持我的人，謝謝你們一路看著我把自己重新拼湊。我並沒有機會回到過去向兩年前的自己説：「別擔心，你以後會很好」，卻可以透過影片鼓勵螢幕前的你們。謝謝你們透過各種管道告訴我你們是如何被我的影片療癒，這些都是我繼續創作的力量，也是讓我起心動念透過這次機會分享心路歷程的初衷。

希望我的故事能鼓勵更多人走進諮商室，擁抱自己的過去、現在還有未來。

備註：

在這段時間內，特別感謝各方專業的具體建議與分享討論，包含：Jeff Lee、國立台北教育大學心理與諮商學系孫頌賢教授、陳亭亘諮商心理師、臨床心理師劉仲彬、蘇琮祺諮商心理師、蘇俊濠諮商心理師、一粒米在美國 - 從心理師濾鏡看教養與人生、陳柏任心理師、周志建心理師＠best創傷療癒法、心理師的歡樂之旅、曾麗心談心 - 照顧你的心理健康、臨床心理師方格正、吳姵瑩諮商心理師、許龍杰醫師、馬偕紀念醫院協談中心諮商心理師羅惠群、諮商心理師陳湘妤、高雄小宅心理諮商所所長黃楷翔，感謝你們的分享讓大眾能一起討論這個議題，你們的專業建議讓我在未來的內容整理及傳遞溝通上受益良多。

感謝台北市衛生局心理衛生科長陳小燕、台北市衛生局心理衛生科技正黃思維、諮商心理師公會全國聯合會常務理事林上能給予的建議。

感謝法律白話文國際站、群眾觀點、關鍵評論網等媒體朋友們選錄相關文章討論這個議題。

感謝April、劉家凱、Ji Wei Yang、邱品齊醫師、MissAnita 御姊愛 （徐豫）、阿樹的地球故事書、設計發浪Designsurfing、Queen 艷女王、楊依依、一休陪你一起愛瘦身、醜爸的父母成長教室、莊子緯等來自各種視角的觀點。

或許仍有許多遺漏的建議，我在此皆獻上誠摯的感謝。

已經購買者再請留意Hahow的退費通知。這些內容將調整成更適合Podcast的收聽形式，期待與你們分享。