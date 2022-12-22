新竹市大坪頂永生園新建納骨塔「永恆之丘」22日起至2023年1月19日開放受理民眾申請骨灰櫃位登記抽籤作業，預定於2023年2月1日抽籤，2月15日起依抽出選位順序開始選位，神主牌位則於2月17日起受理申請，意者可備妥相關文件至殯葬管理所申請。

代理市長陳章賢指出，為紓解塔位不足及考量過去大眾普遍對納骨塔的印象充滿陰暗及恐懼感，市府團隊攜手建築設計師，新建竹市第4座納骨塔「永恆之丘」，增加4萬餘個塔位，並改造納骨塔成為親近的空間，不再是鄰避設施，透過設計美學傳遞生命永恆的意義，提供逝者優質的長眠環境，生者也能利用美好空間思念親友。

陳章賢說，永恆之丘以生命3大元素「光、空氣、水」作為主要設計理念，象徵生命不斷循環且永恆的意義，以清水模設計5層樓建物，室內採無梁柱工法，讓空間更通透、寬廣，再搭配天井、斜牆設計，打造採光、通風十足空間建築物。

另，空間上則採取樓層漸退改善通風，外牆則採取傾斜方式爭取採光，讓建築呈現如同花瓣一般層層綻放的美感，尚未啟用就已獲得國內外大獎肯定，未來永恆之丘將帶給民眾對於墓園納骨塔有不同於以往的感受。

民政處長顏章聖指出，永恆之丘榮獲2019年「國家卓越建設最佳規畫設計類金質獎」，並於2022年勇奪「德國紅點設計獎」、「金點設計獎─年度最佳設計獎」及「公共工程委員會金質獎特優獎項」等大獎，為台灣最具藝術美感的納骨塔，興建期間已有相當多民眾詢問，今開放民眾申請登記，有意願將先人骨灰移入永恆之丘的民眾，可以前往殯葬管理所登記。

殯葬管理所表示，目前華嚴堂地下室暫厝骨灰數已達700餘個，為避免排隊壅擠、耗費民眾時間，有意願民眾登記後，依入塔先後順序安排選位順序，其餘民眾則以抽籤方式安排選位順序。

永恆之丘可提供4萬3000多個塔位，使用規費標準已於今年3月經議會通過，依樓層及高度不同，竹市市民使用規費分別為2萬至4萬元，外縣市民眾使用則須收取8倍費用，此外，永恆之丘亦有「一櫃雙罐」塔位，即1櫃可放置雙骨灰罐，且僅收取1櫃費用，是方便後代祭拜以及簡省費用的新選擇，歡迎民眾多加利用，欲了解相關資訊可至新竹殯葬管理所網站查詢，或電洽03-5303768。