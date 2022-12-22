歲末年初，上班族最期待的重頭戲即是尾牙、春酒活動，加上防疫政策鬆綁，各大企業陸續恢復聚餐活動，許多餐飲品牌也湧入大量訂單，像是晶華酒店表示，2022年尾牙春酒的接訂狀況較2021年好，目前並未見退訂情形，預計總業績將較去年成長 25%。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查北部十大尾牙、春酒最受討論的飯店／酒店，提供福委們做參考，讓老闆、員工都能吃得開心、玩得盡興。

10、福容大飯店（台北/淡水漁人碼頭店/福隆店）

全台連鎖的福容大飯店，推出多種不同風味的佳餚美饌，搭優惠配套方案，滿足公司團體需求。福容台北一館、二館、淡水漁人碼頭店及福隆店，都有各自推出尾牙春酒專案，像是福容台北一館，今年就推出滿額加碼再贈精緻客房住宿券一張。曾在福容參加春酒尾牙的網友說：「公司春酒辦在淡水福容還過夜好開心，吃早餐發現阿基師，當然要拍張合照跟家人炫一波啊」、「還好是受招待，不然不會想花錢入住的飯店，當天晚上是尾牙宴，不提供訂餐公司提早布置」。

9、台北寒舍艾美酒店

寒舍艾美酒店自11月1日至明（2023）年3月31日止推出尾牙春酒專案，二樓多功能宴會廳中式桌席每桌10位22,800元+10％，平日最低3桌即可開桌，適合中、小企業籌辦年末聚餐。三樓宴會廳每桌10位23,800元+10％，最低保證桌數35桌起，平日可享限定優惠，預訂周日至周三每桌10位22,800元+10％，最低保證桌數30桌。「他們的東西真的好吃」、「寒舍真的好吃」、「每到寒舍艾美就想到前公司的春酒」。

8、台北圓山大飯店

圓山大飯店特別針對少桌數需求的賓客們推出只要最少5桌即可適用的「微型尾牙專案」，再搭配三小時的卡拉OK歡唱並享有獨立包廂。另外，該專案還會贈送東、西密道文化導覽券，讓大家有吃又有玩。「我吃過自助餐好吃，生魚片牛排等西式歐式台式日式都有，還有烤鴨，我記得糕點還有小點心、蛋糕、馬卡龍都讚」、「圓山飯店氣勢先加一萬分，吃的隨便」。

7、台北萬豪酒店

搶攻尾牙春酒商機，台北萬豪酒店除了豐盛的自助美食，還有爐烤美國肋眼牛排、海鮮、戰斧豬排等主餐，包場再享飲品無限暢飲 、免費加贈餐券兩張 ，達指定金額再贈六瓶精選紅酒 。「之前公司尾牙吃過君悅和萬豪都不錯」、「適合小部門尾牙」、「不少公司尾牙改成部門聚餐，這個很豐盛唷」。

6、台北天成大飯店

台北天成大飯店的尾牙春酒專案推出12道佳餚含前菜、主菜、特色美饌、湯品、甜點與水果，五桌以上適用專案。平日週一至週四中式桌席每桌8,800元起+10%，假日週五至週日每桌10,800元+10%，今年更加碼消費滿20萬元即加贈超人氣瑞穗天合國際觀光酒店平日城堡精緻客房一泊二食住宿券。「我去過一樓天成，右邊的廳，菜色其實還不錯啊! 服務也ok」。

5、台北君悅酒店

台北君悅酒店提供豪華中式桌宴和中西自助饗宴，訂桌還加贈好禮：6至14桌贈凱菲屋假日雙人下午茶券1張、15桌以上贈彩日本料理平日雙人券2張、50桌以上任選君悅客房住宿券1張或 卡拉OK設備1組。「第一次在君悅酒店裡面吃尾牙，中菜不錯耶」、「尾牙來這裡吃真的很不錯」、「尾牙精緻」。

4、台北喜來登大飯店

台北喜來登宴會廳推出「喜迎旺年」中式十人饗宴，平日週日至週三每桌15,800元，週四至週六每桌18,800元，桌數3桌（含）以上。桌數達15桌再贈餐飲抵用券，預定百桌最高可享8,000元回饋。公司亦可選擇菜色多樣的西式自助餐。「年前的荷包君吐出尾牙跟紅包之後已經太消瘦了，但（喜來登）請客樓請的很值得耶，覺得好好吃」、「今年是XX咖啡的第七年，我們到請客樓吃喝玩樂慶祝並且感謝這一年來夥伴們的辛勞」。

3、台北福華大飯店

台北福華大飯店搶得尾牙春酒商機推出優惠配套方案，「尾牙專案」中式桌宴每桌16,800元+10%起，「春酒專案」中式桌宴每桌13,800元+10%起，也可以採取輕鬆的自助百匯方式，平日每人1,350元+10%、假日則為每人1,550元+10%。「去年住過，真的值得回訪！」、「我懷念去年的生乳捲跟氣泡酒，好吃又好喝」。

2、君品酒店

雲品國際觀察，因疫情停辦尾牙的公司行號已經累積了三年的預算，今年恢復辦理尾牙春酒時有了更多的預算，甚至有最高開到每桌68,800元預算的企業團體，更指名要米其林三星餐廳「頤宮」的菜色，因此君品酒店便將頤宮的優勢延伸到5樓的宴會廳，規劃出每桌68,800元+10%的尾牙方案。「老闆超好讓我們自行挑尾牙餐廳，去年的君品自助餐真的把大家嚇死」。

1、台北晶華酒店

晶華的尾牙專案每桌10位18,800元起，亮點是桌桌都贈送以澳洲進口體型超過一公斤重的肥美龍蝦結合總鋪師手作米糕，推出16吋大的「八寶海鮮龍蝦米糕」。晶華表示，目前2022年第4季和2023第1季的周末，包含周五、周六、周日的宴會廳都是近乎全滿狀況，平日的訂席率也有近五成。與去年同期比較，進單率已經成長四倍，距離目標業績已經達成一半，樂觀預估整體會較去年成長約一成。「明天部門小尾牙要去晶華的栢麗廳吃午餐，查了一下供應種類不少」、「今天跟著老公來吃診所的尾牙， 又是晶華，是一種重遊舊地的感覺」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月21日至2022年12月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『尾牙春酒飯店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統