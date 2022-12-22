南投一名有婦之夫，因工作關係與妻子分居，竟趁隙與女同事大搞婚外情，妻子發現2人的曖昧對話紀錄，人夫曾傳訊「你的胸部很好摸」、「喜歡睡到一半起來做愛」給小三，而對方則羞喊「小色色」，氣得人妻向小三提告；法官判小三須賠償人妻6萬元。

據判決書指出，人妻主張與丈夫結婚多年，育有1子。她因在苗栗某國小擔任正式教師，為就近照顧患有先天小耳症的兒子，便與其同住於苗栗，她與丈夫多年來感情和睦，2人假日時常相聚，而小三明知丈夫為有配偶之人，竟與丈夫發生婚外情。

人妻控訴小三與丈夫在年2月間LINE通訊軟體對話內容除有情侶間調情之曖昧對話外，2人更互表情愛、互訴想念及討論性行為，顯已逾越一般社交行為，而丈夫也坦承外遇，小三行為已侵害她的配偶權，因此向小三提告求償100萬元。

法庭審理時，小三否認與人夫有交往或情侶關係，並未侵害配偶權關係，且2人結婚後不久即感情不睦，人夫曾對妻子提起離婚訴訟，事後因考慮小孩而撤回起訴，且2人長期分隔兩地，人妻所稱夫妻感情和睦並非事實。

法官勘驗小三與人夫對話紀錄，人夫曾傳送「你的胸部很好摸」，小三回覆「小色色」、「你喜歡跟我一起睡嗎」，人夫則回覆「喜歡阿」、「而且我喜歡睡到一半起來做愛」，雙方甚至還互傳「愛你」、「想你」等語。

法官認為，由對話紀錄可見2人明確有「在一起」，且小三對人妻休假日返家、人夫未能陪伴、未能即時讀訊息等節表示不滿，甚至有催促人夫提出離婚之舉；法官審酌小三明知人夫已婚，仍與其交往，已逾越一般異性普通朋友間之分際，已不法侵害人妻配偶權，致其受有精神上之痛苦，因此判小三應給付人妻6萬元。