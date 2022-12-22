陸委會今將在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，據了解，政院將在院會後記者會宣布重啟小三通，對此，國民黨立委賴士葆表示，小三通能夠開放，讓台灣人多一個方便回家的管道，「但民進黨過去一直批評，但現在說開就開，是打過去的臉嗎？」他也說，政府要做應該一次到位，不要擠牙膏。

賴士葆指出，現在任何航班飛機票都很貴，這麼多的台商、台胞和台生，也好想回家過年，這時候小三通有必要開放，但民進黨過去不斷批評這個、那個，現在說開就開，不是打過去的臉嗎？

賴士葆也呼籲，除了小三通通，大三通也要通，小三通讓福建南方比較方便，但東北呢？原來的航點是大三通，現在只剩下4個，航班減少很多，機票貴死人，漲了好幾倍，政府要做就一次到位，不要擠牙膏罵一下擠一下。

賴士葆批評，這次大選已經看出來，老百姓對於民進黨操作抗中保台來獲取政治紅利，已經完全不買單，小三通就是最好的第一步，也是對陸方釋出善意。