資本額僅5萬元的台灣海立航空申請拖吊飛航業務籌設許可，民航局審核態度從不同意變同意、大轉彎惹議。國民黨立委洪孟楷今質疑，兩次審核中發生什麼事讓民航局態度180度轉彎？是不是經濟部長王美花致電交通部長王國材電話？（周志豪攝）

資本額僅5萬元的台灣海立航空申請拖吊飛航業務籌設許可，民航局審核態度從不同意變同意、大轉彎惹議。國民黨立委洪孟楷今質疑，兩次審核中發生什麼事讓民航局態度180度轉彎？是不是經濟部長王美花致電交通部長王國材電話？

洪孟楷今天舉辦記者會時也出示交通部說明回函，證明原本台灣海立公司因資本募資計畫不符規定，民航局才不予同意，後來修正實收資本額達5000萬元，海立出資5萬元，另一本國法人出資2545萬元，3名外國法人2450萬元。

洪孟楷說，邀成立普通航空業，實收資本不得低於5000萬元；經營特許行業直升機本國資本要占一半以上。交通部回函中也指出，在海立申請案修正資本額後，民航局審查核符民航法規，11月11日函報交通部，11月17日核覆同意籌設。

洪孟楷也提到，經濟部昨天也證實，經濟部說海立初次提出計畫書不符規定，重新調整提出申請，才同意籌設；過程中王美花有詢問王國材詢問海立公司案後續發展，今年9月展開跨部會協調。

洪孟楷質疑，台灣海立今年4月才成立，資本額僅5萬元，買一台摩托車都買不起，是申請成立直升機公司還是空拍機公司？好一點空拍機可能都不只5萬元，海立僅靠現在1張桌子，員工只有校長兼撞鐘1個人，有什麼通天本領？

洪孟楷也質疑，過去至今有多少案子是王美花大部長親自交辦，為了1個資本額僅5萬元公司關說，這是常態還是特權？海立公司另一名本國法人是誰？如果兩家資本額都沒有2550萬元財力，憑什麼放水過關？還是另一家又是綠友友？

此外，洪孟楷也提到，台灣海立公司登記在台北市松山區地址，同一地點有包含旅行社、豬排飯小吃電、太陽能等高達30家公司，這不就是之前拿到衛福部進口快篩許可後就去募資借貸，槓桿做筆資本額高業務的黑心快篩公司翻版？

洪孟楷說，海立公司拿到籌備許可後就能募集資金、跟銀行借貸等做非常多的事情，交通部不把關，就是坐實假本土、真外資。